AUI Legion Network：工程、纪律与真实增长

AUI Legion Network 是多年开发、实盘测试和系统化调试的成果。它并非源于一次“实验”，而是源于在使用了第三方机器人和我的早期系统版本后，挽救一个濒临崩溃账户的实际需求。

从那时到现在的区别很简单：纪律、工程和设计上的清晰度。

在将近一年的时间里，我完全专注于我的算法，没有分心，也没有使用任何外部自动化系统。每一个机器人都经过了严格的标准精炼：稳定性、风险控制和操作一致性。AUI 军团 (Legión AUI) 便在此过程中诞生——这是一套能够在不同资产上以手术般的精度进行操作的策略组合，融合了量化逻辑和市场结构。

如今，这个曾一度濒临亏损的账户，已经转变为一个可持续、稳定且架构旨在长期增长的系统。

AUI Legion Network 不是一个承诺：它是一个基于实测数据的流程。





网络的实际运作方式：架构与全面控制

AUI Legion Network 由三组机器人组成，它们设计用于协同工作并分散风险。对于所有策略组来说，通过 VPS 进行不间断连接对于控制和执行平仓至关重要。

控制型马丁格尔机器人（货币对：AUDCHF 和 EURCAD）： 设计用于通过渐进式、而非盲目的数学结构来 解决交易周期 。 它们经过了 历史测试和长时间不利情景 的考验（前瞻测试， forward tests ）。 它们的管理 要求强制使用 VPS ，以确保周期完整完成，不被中断。

AUI 策略 — 精准核心（资产：WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD）： 主要策略仅在满足 极特殊的市场条件 时才会入场。 这些交易的持续时间可能从 几分钟到几天不等 ，因此 持续连接 (VPS) 是必不可少的 ，以确保出场操作根据系统指标精确执行。 它可以使用 高达 100% 的可用自由保证金 来最大化捕捉机会。

非 AUI 补充型机器人（资产：XAUUSD 和 NDX）： 在 AUI 策略等待其最佳窗口时，它们负责产生 持续的资金流、平衡和分散风险 。 与其他策略一样，它们的 平仓依赖于特定的指标 ，这使得 不间断连接 (VPS) 对于维持增长曲线的稳定性和风险控制至关重要。







复制者强制技术要求

为了忠实且安全地复制我的结果，您需要遵守以下条件：

资金： 复制资金应等于或高于我的账户，或至少达到当前资金的 90% 。

VPS / 连接： 毫无例外地 拥有一个 100% 稳定的 VPS 。断开连接会危及 所有机器人组 的风险控制。（我使用 MQL5 的 VPS ）

风险： 理解 AUI 策略在检测到机会时会 密集使用保证金 （经过计算的风险管理）。

纪律： 不要寻求冲动型操作。这是一个为长期目标设计的系统。

如果您不能保证持续连接或不使用 VPS，请不要复制此信号，因为任何中断都可能导致失控的分歧或平仓序列的失败。





经纪商兼容性 — 关键警告与透明度

为避免冲突，确保操作正确复制并保持系统的完整性：

建议 条件 推荐经纪商 Darwinex。 其交易对和符号名称与我的算法所使用的名称完全一致，保证了完全同步和一致性。 使用其他经纪商 您必须确保交易对的名称与 Darwinex 的名称完全相同。带有后缀（如“.a”、“.pro”、“.ecn”、“.m”、 “_x”等）的符号将导致严重的执行错误。

这些技术差异不属于信号提供商的责任。

最终信息：透明度和长期愿景

AUI Legion Network 专为寻求严肃、透明和稳定工具的交易者设计。

我不承诺不切实际的收益、快速的利润或无风险的结果。

我所提供的是一个可衡量的流程：

扎实的编程： 经过实盘测试的算法。

操作一致性： 您所看到的，就是所操作的。

系统纪律性： 每一步都经过控制，没有冲动。

如果您遵守技术条件，使用 VPS，保持足够的资金，并理解每个机器人的运作方式，您将能够复制账户的真实表现。

AUI Legion Network — 纪律、工程和经验转化为可持续增长之地



