|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|342
|AUDCHF
|159
|GBPUSD
|91
|XAUUSD
|61
|EURCAD
|54
|AUDUSD
|50
|NDX
|44
|SP500
|42
|USDCAD
|31
|AUDCAD
|13
|XAGUSD
|12
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|USDSEK
|1
|USDNOK
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|72
|AUDCHF
|205
|GBPUSD
|31
|XAUUSD
|8
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|-29
|NDX
|-564
|SP500
|665
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|0
|XAGUSD
|-533
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|-5
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|-10
|AUDNZD
|-3
|CHFJPY
|-1
|EURNZD
|-7
|GBPAUD
|-1
|USDJPY
|0
|GBPNZD
|-1
|USDSEK
|2
|USDNOK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|13K
|AUDCHF
|7K
|GBPUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-1.7K
|EURCAD
|3.2K
|AUDUSD
|-1K
|NDX
|-31K
|SP500
|23K
|USDCAD
|-42
|AUDCAD
|215
|XAGUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|648
|USDCHF
|-135
|AUDJPY
|212
|CADCHF
|-476
|AUDNZD
|-262
|CHFJPY
|-37
|EURNZD
|-557
|GBPAUD
|-28
|USDJPY
|45
|GBPNZD
|-62
|USDSEK
|2.3K
|USDNOK
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3768
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.16 × 177
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|2.94 × 35
|
VantageFXInternational-Live
|2.95 × 38
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.14 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.77 × 310
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
AUI Legion Network：工程、纪律与真实增长
AUI Legion Network 是多年开发、实盘测试和系统化调试的成果。它并非源于一次“实验”，而是源于在使用了第三方机器人和我的早期系统版本后，挽救一个濒临崩溃账户的实际需求。
从那时到现在的区别很简单：纪律、工程和设计上的清晰度。
在将近一年的时间里，我完全专注于我的算法，没有分心，也没有使用任何外部自动化系统。每一个机器人都经过了严格的标准精炼：稳定性、风险控制和操作一致性。AUI 军团 (Legión AUI) 便在此过程中诞生——这是一套能够在不同资产上以手术般的精度进行操作的策略组合，融合了量化逻辑和市场结构。
如今，这个曾一度濒临亏损的账户，已经转变为一个可持续、稳定且架构旨在长期增长的系统。
AUI Legion Network 不是一个承诺：它是一个基于实测数据的流程。
网络的实际运作方式：架构与全面控制
AUI Legion Network 由三组机器人组成，它们设计用于协同工作并分散风险。对于所有策略组来说，通过 VPS 进行不间断连接对于控制和执行平仓至关重要。
-
控制型马丁格尔机器人（货币对：AUDCHF 和 EURCAD）：
-
设计用于通过渐进式、而非盲目的数学结构来解决交易周期。
-
它们经过了历史测试和长时间不利情景的考验（前瞻测试，forward tests）。
-
它们的管理要求强制使用 VPS，以确保周期完整完成，不被中断。
-
-
AUI 策略 — 精准核心（资产：WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD）：
-
主要策略仅在满足极特殊的市场条件时才会入场。
-
这些交易的持续时间可能从几分钟到几天不等，因此持续连接 (VPS) 是必不可少的，以确保出场操作根据系统指标精确执行。
-
它可以使用高达 100% 的可用自由保证金来最大化捕捉机会。
-
-
非 AUI 补充型机器人（资产：XAUUSD 和 NDX）：
-
在 AUI 策略等待其最佳窗口时，它们负责产生持续的资金流、平衡和分散风险。
-
与其他策略一样，它们的平仓依赖于特定的指标，这使得不间断连接 (VPS) 对于维持增长曲线的稳定性和风险控制至关重要。
-
复制者强制技术要求
为了忠实且安全地复制我的结果，您需要遵守以下条件：
-
资金： 复制资金应等于或高于我的账户，或至少达到当前资金的 90%。
-
VPS / 连接： 毫无例外地拥有一个 100% 稳定的 VPS。断开连接会危及所有机器人组的风险控制。（我使用 MQL5 的 VPS）
-
风险： 理解 AUI 策略在检测到机会时会密集使用保证金（经过计算的风险管理）。
-
纪律： 不要寻求冲动型操作。这是一个为长期目标设计的系统。
如果您不能保证持续连接或不使用 VPS，请不要复制此信号，因为任何中断都可能导致失控的分歧或平仓序列的失败。
经纪商兼容性 — 关键警告与透明度
为避免冲突，确保操作正确复制并保持系统的完整性：
|建议
|条件
|推荐经纪商
|Darwinex。 其交易对和符号名称与我的算法所使用的名称完全一致，保证了完全同步和一致性。
|使用其他经纪商
|您必须确保交易对的名称与 Darwinex 的名称完全相同。带有后缀（如“.a”、“.pro”、“.ecn”、“.m”、 “_x”等）的符号将导致严重的执行错误。
这些技术差异不属于信号提供商的责任。
最终信息：透明度和长期愿景
AUI Legion Network 专为寻求严肃、透明和稳定工具的交易者设计。
我不承诺不切实际的收益、快速的利润或无风险的结果。
我所提供的是一个可衡量的流程：
-
扎实的编程： 经过实盘测试的算法。
-
操作一致性： 您所看到的，就是所操作的。
-
系统纪律性： 每一步都经过控制，没有冲动。
如果您遵守技术条件，使用 VPS，保持足够的资金，并理解每个机器人的运作方式，您将能够复制账户的真实表现。
AUI Legion Network — 纪律、工程和经验转化为可持续增长之地
From December 15, 2025 to January 4, 2026, I will disable the bots on AUDCHF and EURCAD in order to secure the Darwinex allocation. My strategy is to preserve the current score and thus start 2026 with the allocation guaranteed.
