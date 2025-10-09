SignauxSections
AUI Legion Network

0 avis
64 semaines
0 / 0 USD
-63%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
731
Bénéfice trades:
466 (63.74%)
Perte trades:
265 (36.25%)
Meilleure transaction:
73.14 USD
Pire transaction:
-142.99 USD
Bénéfice brut:
1 716.08 USD (82 179 pips)
Perte brute:
-2 725.55 USD (97 888 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (16.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
520.43 USD (22)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
28.45%
Charge de dépôt maximale:
1.89%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
439 (60.05%)
Courts trades:
292 (39.95%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-1.38 USD
Bénéfice moyen:
3.68 USD
Perte moyenne:
-10.29 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-42.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-965.58 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.36%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 767.34 USD
Maximal:
1 839.48 USD (315.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.25% (1 824.55 USD)
Par fonds propres:
0.04% (1.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 305
GBPUSD 91
AUDCHF 62
XAUUSD 61
AUDUSD 50
SP500 42
NDX 32
USDCAD 31
AUDCAD 13
XAGUSD 12
GBPJPY 8
USDCHF 4
AUDJPY 3
CADCHF 3
EURCAD 3
CHFJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPNZD 1
USDSEK 1
USDNOK 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -58
GBPUSD 31
AUDCHF 44
XAUUSD 8
AUDUSD -29
SP500 665
NDX -1.1K
USDCAD 10
AUDCAD 0
XAGUSD -533
GBPJPY 9
USDCHF -5
AUDJPY 4
CADCHF -10
EURCAD 6
CHFJPY -1
EURNZD -7
GBPAUD -1
USDJPY 0
GBPNZD -1
USDSEK 2
USDNOK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.1K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 3.8K
XAUUSD -1.7K
AUDUSD -1K
SP500 23K
NDX -51K
USDCAD -42
AUDCAD 215
XAGUSD -3.2K
GBPJPY 648
USDCHF -135
AUDJPY 212
CADCHF -476
EURCAD 189
CHFJPY -37
EURNZD -557
GBPAUD -28
USDJPY 45
GBPNZD -62
USDSEK 2.3K
USDNOK 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.14 USD
Pire transaction: -143 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +16.09 USD
Perte consécutive maximale: -42.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 3751
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.35 × 330
Exness-MT5Real3
1.51 × 65
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.77 × 310
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
FXOpen-MT5
4.20 × 10
15 plus...
AUI Legion Network : Là où la récupération se transforme en croissance

Après avoir testé des dizaines de robots tiers, j'ai fini comme beaucoup de traders : avec un compte détruit et une immense déception.

Au lieu d'abandonner, j'ai décidé d'utiliser ce même compte — celui-là même où les autres robots m'avaient fait perdre — pour développer mes propres systèmes à partir de zéro.

C'est ainsi qu'est né AUI Legion Network, un réseau de robots créé avec pour mission de récupérer les pertes avec intelligence, contrôle et précision.

Le cœur du projet est la Légion AUI (AUI Legion), un ensemble de stratégies qui n'entre en jeu que lorsque le marché offre de réelles opportunités, utilisant toute la puissance de la marge libre sans sur-négocier.

À ses côtés, d'autres robots complémentaires travaillent en synchronisation, aidant à maintenir un rythme de récupération stable et projetant des bénéfices durables dans le temps.

Aujourd'hui, mon compte a non seulement récupéré, mais il prouve qu'avec de la discipline, de la transparence et une bonne programmation, il est tout à fait possible de se relever.

AUI Legion Network — Là où la récupération se transforme en croissance.


Aucun avis
2025.10.09 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 00:18
A large drawdown may occur on the account again
