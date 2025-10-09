AUI Legion Network : Là où la récupération se transforme en croissance

Après avoir testé des dizaines de robots tiers, j'ai fini comme beaucoup de traders : avec un compte détruit et une immense déception.

Au lieu d'abandonner, j'ai décidé d'utiliser ce même compte — celui-là même où les autres robots m'avaient fait perdre — pour développer mes propres systèmes à partir de zéro.

C'est ainsi qu'est né AUI Legion Network, un réseau de robots créé avec pour mission de récupérer les pertes avec intelligence, contrôle et précision.

Le cœur du projet est la Légion AUI (AUI Legion), un ensemble de stratégies qui n'entre en jeu que lorsque le marché offre de réelles opportunités, utilisant toute la puissance de la marge libre sans sur-négocier.

À ses côtés, d'autres robots complémentaires travaillent en synchronisation, aidant à maintenir un rythme de récupération stable et projetant des bénéfices durables dans le temps.

Aujourd'hui, mon compte a non seulement récupéré, mais il prouve qu'avec de la discipline, de la transparence et une bonne programmation, il est tout à fait possible de se relever.

