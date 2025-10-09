СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AUI Legion Network
Andres Felipe Carvajal Rodriguez

AUI Legion Network

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
0 отзывов
73 недели
0 / 0 USD
39 USD в месяц
прирост с 2024 -55%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
931
Прибыльных трейдов:
641 (68.85%)
Убыточных трейдов:
290 (31.15%)
Лучший трейд:
73.14 USD
Худший трейд:
-142.99 USD
Общая прибыль:
2 830.49 USD (117 439 pips)
Общий убыток:
-2 932.81 USD (102 849 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (171.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
594.03 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
82.38%
Макс. загрузка депозита:
99.88%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
555 (59.61%)
Коротких трейдов:
376 (40.39%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
4.42 USD
Средний убыток:
-10.11 USD
Макс. серия проигрышей:
44 (-42.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-965.58 USD (7)
Прирост в месяц:
14.52%
Годовой прогноз:
178.87%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 767.34 USD
Максимальная:
1 839.48 USD (315.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.25% (1 824.55 USD)
По эквити:
4.26% (199.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 342
AUDCHF 159
GBPUSD 91
XAUUSD 61
EURCAD 54
AUDUSD 50
NDX 44
SP500 42
USDCAD 31
AUDCAD 13
XAGUSD 12
GBPJPY 8
USDCHF 4
AUDJPY 3
CADCHF 3
AUDNZD 3
CHFJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPNZD 1
USDSEK 1
USDNOK 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 72
AUDCHF 205
GBPUSD 31
XAUUSD 8
EURCAD 45
AUDUSD -29
NDX -564
SP500 665
USDCAD 10
AUDCAD 0
XAGUSD -533
GBPJPY 9
USDCHF -5
AUDJPY 4
CADCHF -10
AUDNZD -3
CHFJPY -1
EURNZD -7
GBPAUD -1
USDJPY 0
GBPNZD -1
USDSEK 2
USDNOK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 13K
AUDCHF 7K
GBPUSD 2.6K
XAUUSD -1.7K
EURCAD 3.2K
AUDUSD -1K
NDX -31K
SP500 23K
USDCAD -42
AUDCAD 215
XAGUSD -3.2K
GBPJPY 648
USDCHF -135
AUDJPY 212
CADCHF -476
AUDNZD -262
CHFJPY -37
EURNZD -557
GBPAUD -28
USDJPY 45
GBPNZD -62
USDSEK 2.3K
USDNOK 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.14 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +171.85 USD
Макс. убыток в серии: -42.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 3768
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.77 × 310
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
еще 18...
AUI Legion Network: Инженерия, Дисциплина и Реальный Рост

AUI Legion Network — это результат многолетней разработки, реального тестирования и методичной отладки. Он родился не из «эксперимента», а из реальной необходимости восстановить счет, который был на грани краха после использования сторонних ботов и ранних версий моих собственных систем.

Разница между тем временем и сегодняшним проста: дисциплина, инженерия и ясность в проектировании.

Почти год я работал исключительно со своими алгоритмами, без отвлекающих факторов и сторонней автоматизации. Каждый бот был доработан в соответствии со строгими критериями: стабильность, контроль рисков и операционная согласованность. В результате этого процесса родилась AUI Legion — набор стратегий, способных работать с хирургической точностью на различных активах, сочетая количественную логику и структуру рынка.

Сегодня этот счет, который когда-то был почти потерян, превратился в устойчивую, стабильную систему с архитектурой, рассчитанной на долгосрочный рост.

AUI Legion Network — это не обещание: это процесс, основанный на проверенных данных.


Как на самом деле работает сеть: Архитектура и Полный Контроль

AUI Legion Network состоит из трех групп ботов, разработанных для совместной работы и диверсификации рисков. Для всех групп бесперебойное подключение через VPS имеет решающее значение для контроля и выхода из сделок.

  • Боты с Контролируемой Мартингейлом (Пары: AUDCHF и EURCAD):

    • Предназначены для разрешения циклов с помощью прогрессивной, а не слепой, математической структуры.

    • Они прошли исторические тесты и длительные неблагоприятные сценарии (forward tests).

    • Для их управления обязательно требуется VPS для завершения циклов без перерывов.

  • Стратегия AUI — Ядро Точности (Активы: WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD):

    • Основная стратегия входит в рынок только при соблюдении исключительных рыночных условий.

    • Продолжительность этих сделок может варьироваться от минут до нескольких дней, поэтому постоянное подключение (VPS) необходимо для обеспечения точного выхода на основе системных индикаторов.

    • Может использовать до 100% доступной свободной маржи для максимизации возможности.

  • Дополнительные Боты, Не Использующие AUI (Активы: XAUUSD и NDX):

    • Генерируют постоянный поток, баланс и диверсификацию, пока стратегия AUI ожидает своего оптимального окна.

    • Как и остальные стратегии, их закрытие зависит от конкретных индикаторов, что делает бесперебойное подключение (VPS) критически важным для поддержания стабильности кривой роста и контроля рисков.


Обязательные Технические Требования для Копировщиков

Для точного и безопасного копирования моих результатов требуется соблюдение следующих условий:

  • Капитал: Копируйте с балансом, равным моему или превышающим его, или не менее 90% от текущего капитала.

  • VPS / Соединение: Используйте 100% стабильный VPS, без исключений. Разрыв соединения ставит под угрозу контроль рисков во всех группах ботов. (Я использую VPS от MQL5)

  • Риск: Понимайте, что стратегия AUI интенсивно использует маржу при обнаружении возможности (расчетное управление риском).

  • Дисциплина: Не ищите импульсивного трейдинга. Эта система разработана для долгосрочной перспективы.

Если вы не можете гарантировать постоянное подключение или не используете VPS, пожалуйста, воздержитесь от копирования этого сигнала, так как любое прерывание может привести к неконтролируемым расхождениям или сбоям в последовательности закрытия.


Совместимость с Брокерами — Критическое Предупреждение и Прозрачность

Чтобы избежать конфликтов, обеспечить правильное копирование сделок и сохранить целостность системы:

Рекомендация Условие
Рекомендуемый Брокер Darwinex. Названия его пар и символов в точности совпадают с теми, что используются в моих алгоритмах, гарантируя полную синхронность и согласованность.
Использование Другого Брокера Вы должны убедиться, что названия пар в точности совпадают с названиями в Darwinex. Суффикс (например, “.a”, “.pro”, “.ecn”, “m”, “_x” и т. д.) вызовет критические ошибки исполнения.

Эти технические расхождения не являются ответственностью поставщика сигнала.

Заключительное Сообщение: Прозрачность и Долгосрочное Видение

AUI Legion Network предназначен для трейдеров, которые ищут серьезные, прозрачные и стабильные инструменты.

Я не обещаю нереальной доходности, быстрых прибылей или безрисковых результатов.

Я предоставляю измеримый процесс:

  • Надежное Программирование: Алгоритмы, протестированные в реальном времени.

  • Операционная Согласованность: То, что вы видите, то и торгуется.

  • Дисциплина в Системе: Контроль на каждом шаге, а не импульсы.

Если вы соблюдаете технические условия, используете VPS, поддерживаете достаточный капитал и понимаете, как работает каждый бот, вы сможете воспроизвести реальные результаты счета.

AUI Legion Network — Где дисциплина, инженерия и опыт превращаются в устойчивый рост.


Нет отзывов
2025.12.19 00:58 2025.12.19 00:58:43  

From December 15, 2025 to January 4, 2026, I will disable the bots on AUDCHF and EURCAD in order to secure the Darwinex allocation. My strategy is to preserve the current score and thus start 2026 with the allocation guaranteed.

2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 00:18
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUI Legion Network
39 USD в месяц
-55%
0
0
USD
5.4K
USD
73
79%
931
68%
82%
0.96
-0.11
USD
74%
1:200
