|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|342
|AUDCHF
|159
|GBPUSD
|91
|XAUUSD
|61
|EURCAD
|54
|AUDUSD
|50
|NDX
|44
|SP500
|42
|USDCAD
|31
|AUDCAD
|13
|XAGUSD
|12
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDNZD
|3
|CHFJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|USDSEK
|1
|USDNOK
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|72
|AUDCHF
|205
|GBPUSD
|31
|XAUUSD
|8
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|-29
|NDX
|-564
|SP500
|665
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|0
|XAGUSD
|-533
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|-5
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|-10
|AUDNZD
|-3
|CHFJPY
|-1
|EURNZD
|-7
|GBPAUD
|-1
|USDJPY
|0
|GBPNZD
|-1
|USDSEK
|2
|USDNOK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|13K
|AUDCHF
|7K
|GBPUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-1.7K
|EURCAD
|3.2K
|AUDUSD
|-1K
|NDX
|-31K
|SP500
|23K
|USDCAD
|-42
|AUDCAD
|215
|XAGUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|648
|USDCHF
|-135
|AUDJPY
|212
|CADCHF
|-476
|AUDNZD
|-262
|CHFJPY
|-37
|EURNZD
|-557
|GBPAUD
|-28
|USDJPY
|45
|GBPNZD
|-62
|USDSEK
|2.3K
|USDNOK
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3768
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 178
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|2.94 × 35
|
VantageFXInternational-Live
|2.95 × 38
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.14 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.77 × 310
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
AUI Legion Network: Engenharia, Disciplina e Crescimento Real
A AUI Legion Network é o resultado de anos de desenvolvimento, testes reais e depuração metódica. Não nasceu de um "experimento", mas da necessidade real de recuperar uma conta que esteve à beira do colapso após utilizar robôs de terceiros e versões iniciais dos meus próprios sistemas.
A diferença entre então e agora é simples: disciplina, engenharia e clareza no design.
Durante quase um ano, trabalhei exclusivamente com meus algoritmos, sem distrações e sem automações externas. Cada robô foi refinado sob critérios rigorosos: estabilidade, controle de risco e coerência operacional. Desse processo nasceu a Legião AUI, um conjunto de estratégias capazes de operar com precisão cirúrgica em diferentes ativos, combinando lógica quantitativa e estrutura de mercado.
Hoje, essa conta que um dia esteve quase perdida, transformou-se em um sistema sustentável, estável e com uma arquitetura pensada para crescer a longo prazo.
AUI Legion Network não é uma promessa: é um processo baseado em dados comprovados.
Como a Rede Realmente Funciona: Arquitetura e Controle Total
A AUI Legion Network é composta por três grupos de robôs, projetados para trabalhar em sinergia e diversificar o risco. Para todos os grupos, a conexão ininterrupta via VPS é crítica para o controle e para o encerramento das operações.
-
Robôs com Martingale Controlado (Pares: AUDCHF e EURCAD):
-
Projetados para resolver ciclos através de uma estrutura matemática progressiva, não cega.
-
Foram submetidos a testes históricos e cenários adversos prolongados (forward tests).
-
Sua gestão requer VPS obrigatório para completar seus ciclos sem interrupções.
-
-
Estratégia AUI — O Núcleo de Precisão (Ativos: WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD):
-
A estratégia principal só entra quando são cumpridas condições excecionais de mercado.
-
A duração destas operações pode variar de minutos a vários dias, sendo a conexão contínua (VPS) indispensável para garantir que as saídas sejam executadas com precisão baseada nos indicadores do sistema.
-
Pode utilizar até 100% da margem livre disponível para maximizar a oportunidade.
-
-
Robôs Complementares Não-AUI (Ativos: XAUUSD e NDX):
-
Geram fluxo constante, equilíbrio e diversificação enquanto a estratégia AUI espera sua janela ótima.
-
Assim como o resto das estratégias, seus fechamentos dependem de indicadores específicos, tornando a conexão ininterrupta (VPS) crucial para manter a estabilidade da curva de crescimento e o controle de risco.
-
Recomendação Técnica Obrigatória para Copiadores
Para replicar meus resultados de forma fiel e segura, é exigido o compromisso com estas condições:
-
Capital: Copiar com um saldo igual ou superior ao meu, ou pelo menos 90% do capital atual.
-
VPS / Conexão: Contar com um VPS 100% estável, sem exceções. A desconexão compromete o controle de risco em todos os grupos de robôs. (Eu uso VPS da MQL5)
-
Risco: Entender que a estratégia AUI usa intensivamente a margem quando deteta oportunidade (gestão de risco calculada).
-
Disciplina: Não procurar operações impulsivas. Este é um sistema projetado para o longo prazo.
Se não puder garantir conexão contínua ou não utilizar VPS, por favor, abstenha-se de copiar este sinal, pois qualquer interrupção pode produzir divergências descontroladas ou falhas na sequência de encerramento.
Compatibilidade de Corretora — Advertência Crítica e de Transparência
Para evitar conflitos, assegurar que a operação seja replicada corretamente e manter a integridade do sistema:
|Recomendação
|Condição
|Corretora Recomendada
|Darwinex. Os nomes dos seus pares e símbolos coincidem exatamente com os utilizados nos meus algoritmos, garantindo sincronia total e coerência.
|Uso de Outra Corretora
|Deve assegurar-se de que os pares tenham exatamente os mesmos nomes que na Darwinex. Um sufixo (como “.a”, “.pro”, “.ecn”, “m”, “_x”, etc.) causará erros de execução críticos.
Estas discrepâncias técnicas não são responsabilidade do fornecedor do sinal.
Mensagem Final: Transparência e Visão a Longo Prazo
AUI Legion Network foi projetada para traders que procuram ferramentas sérias, transparentes e estáveis.
Não prometo rentabilidades irreais, ganhos rápidos nem resultados sem risco.
O que eu entrego é um processo mensurável:
-
Programação Sólida: Algoritmos testados em tempo real.
-
Coerência Operacional: O que é observado é o que é operado.
-
Disciplina no Sistema: Controle em cada passo, não impulsos.
Se respeitar as condições técnicas, usar VPS, mantiver capital adequado e entender como cada robô opera, poderá replicar o desempenho real da conta.
AUI Legion Network — Onde a disciplina, a engenharia e a experiência se convertem em crescimento sustentável.
From December 15, 2025 to January 4, 2026, I will disable the bots on AUDCHF and EURCAD in order to secure the Darwinex allocation. My strategy is to preserve the current score and thus start 2026 with the allocation guaranteed.
