İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
59 (93.65%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.35%)
En iyi işlem:
16.95 USD
En kötü işlem:
-242.67 USD
Brüt kâr:
740.85 USD (12 350 pips)
Brüt zarar:
-583.41 USD (9 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (288.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
288.63 USD (23)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
63 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
12.56 USD
Ortalama zarar:
-145.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-292.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.26 USD (2)
Aylık büyüme:
5.25%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.53 USD
Maksimum:
292.35 USD (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSDb
63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSDb
157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSDb
2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +16.95 USD
En kötü işlem: -243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +288.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -292.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
