- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
305
利益トレード:
258 (84.59%)
損失トレード:
47 (15.41%)
ベストトレード:
52.27 USD
最悪のトレード:
-259.71 USD
総利益:
4 856.01 USD (88 344 pips)
総損失:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
最大連続の勝ち:
45 (578.79 USD)
最大連続利益:
578.79 USD (45)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
14.55%
最大入金額:
0.43%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
278 (91.15%)
短いトレード:
27 (8.85%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.63 USD
平均利益:
18.82 USD
平均損失:
-107.44 USD
最大連続の負け:
3 (-422.81 USD)
最大連続損失:
-422.81 USD (3)
月間成長:
-6.08%
年間予想:
-73.79%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
521.82 USD
最大の:
925.50 USD (27.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.19% (925.47 USD)
エクイティによる:
7.38% (232.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|-194
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.27 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +578.79 USD
最大連続損失: -422.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
99%
305
84%
15%
0.96
-0.63
USD
USD
27%
1:500