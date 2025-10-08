シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Yv0n3 Gold Hunter
Dwi Arie Yuanto

Yv0n3 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
305
利益トレード:
258 (84.59%)
損失トレード:
47 (15.41%)
ベストトレード:
52.27 USD
最悪のトレード:
-259.71 USD
総利益:
4 856.01 USD (88 344 pips)
総損失:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
最大連続の勝ち:
45 (578.79 USD)
最大連続利益:
578.79 USD (45)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
14.55%
最大入金額:
0.43%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
278 (91.15%)
短いトレード:
27 (8.85%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.63 USD
平均利益:
18.82 USD
平均損失:
-107.44 USD
最大連続の負け:
3 (-422.81 USD)
最大連続損失:
-422.81 USD (3)
月間成長:
-6.08%
年間予想:
-73.79%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
521.82 USD
最大の:
925.50 USD (27.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.19% (925.47 USD)
エクイティによる:
7.38% (232.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 305
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb -194
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.27 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +578.79 USD
最大連続損失: -422.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
