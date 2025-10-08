- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
305
盈利交易:
258 (84.59%)
亏损交易:
47 (15.41%)
最好交易:
52.27 USD
最差交易:
-259.71 USD
毛利:
4 856.01 USD (88 344 pips)
毛利亏损:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
最大连续赢利:
45 (578.79 USD)
最大连续盈利:
578.79 USD (45)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
14.55%
最大入金加载:
0.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
278 (91.15%)
短期交易:
27 (8.85%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.63 USD
平均利润:
18.82 USD
平均损失:
-107.44 USD
最大连续失误:
3 (-422.81 USD)
最大连续亏损:
-422.81 USD (3)
每月增长:
-6.08%
年度预测:
-73.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
521.82 USD
最大值:
925.50 USD (27.19%)
相对跌幅:
结余:
27.19% (925.47 USD)
净值:
7.38% (232.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|-194
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.27 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +578.79 USD
最大连续亏损: -422.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
99%
305
84%
15%
0.96
-0.63
USD
USD
27%
1:500