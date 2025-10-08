SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Yv0n3 Gold Hunter
Dwi Arie Yuanto

Yv0n3 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -11%
Monex-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
309
Gewinntrades:
260 (84.14%)
Verlusttrades:
49 (15.86%)
Bester Trade:
52.27 USD
Schlechtester Trade:
-259.71 USD
Bruttoprofit:
4 895.05 USD (89 124 pips)
Bruttoverlust:
-5 214.53 USD (93 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (578.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
578.79 USD (45)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
14.55%
Max deposit load:
0.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
280 (90.61%)
Short-Positionen:
29 (9.39%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-422.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-422.81 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-11.56%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
521.82 USD
Maximaler:
925.50 USD (27.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.19% (925.47 USD)
Kapital:
7.38% (232.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 309
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.27 USD
Schlechtester Trade: -260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +578.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -422.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Yv0n3 Gold Hunter
30 USD pro Monat
-11%
0
0
USD
2.7K
USD
14
99%
309
84%
15%
0.93
-1.03
USD
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.