시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Yv0n3 Gold Hunter
Dwi Arie Yuanto

Yv0n3 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 리뷰
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -15%
Monex-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
312
이익 거래:
261 (83.65%)
손실 거래:
51 (16.35%)
최고의 거래:
52.27 USD
최악의 거래:
-259.71 USD
총 수익:
4 912.57 USD (89 475 pips)
총 손실:
-5 375.08 USD (96 627 pips)
연속 최대 이익:
45 (578.79 USD)
연속 최대 이익:
578.79 USD (45)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
13.10%
최대 입금량:
0.43%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
280 (89.74%)
숏(주식차입매도):
32 (10.26%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-1.48 USD
평균 이익:
18.82 USD
평균 손실:
-105.39 USD
연속 최대 손실:
3 (-422.81 USD)
연속 최대 손실:
-422.81 USD (3)
월별 성장률:
-17.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
521.82 USD
최대한의:
925.50 USD (27.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.19% (925.47 USD)
자본금별:
7.38% (232.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDb 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDb -463
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDb -7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.27 USD
최악의 거래: -260 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +578.79 USD
연속 최대 손실: -422.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Yv0n3 Gold Hunter
월별 30 USD
-15%
0
0
USD
2.5K
USD
15
99%
312
83%
13%
0.91
-1.48
USD
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.