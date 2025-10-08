- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
59 (93.65%)
Loss Trade:
4 (6.35%)
Best Trade:
16.95 USD
Worst Trade:
-242.67 USD
Profitto lordo:
740.85 USD (12 350 pips)
Perdita lorda:
-583.41 USD (9 687 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (288.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.63 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
63 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
12.56 USD
Perdita media:
-145.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-292.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.26 USD (2)
Crescita mensile:
5.25%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.53 USD
Massimale:
292.35 USD (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.95 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +288.63 USD
Massima perdita consecutiva: -292.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
