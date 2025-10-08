- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
305
Прибыльных трейдов:
258 (84.59%)
Убыточных трейдов:
47 (15.41%)
Лучший трейд:
52.27 USD
Худший трейд:
-259.71 USD
Общая прибыль:
4 856.01 USD (88 344 pips)
Общий убыток:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (578.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
578.79 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
14.55%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
278 (91.15%)
Коротких трейдов:
27 (8.85%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
18.82 USD
Средний убыток:
-107.44 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-422.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-422.81 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.08%
Годовой прогноз:
-73.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
521.82 USD
Максимальная:
925.50 USD (27.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.19% (925.47 USD)
По эквити:
7.38% (232.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-194
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.27 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +578.79 USD
Макс. убыток в серии: -422.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
99%
305
84%
15%
0.96
-0.63
USD
USD
27%
1:500