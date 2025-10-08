СигналыРазделы
Dwi Arie Yuanto

Yv0n3 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
305
Прибыльных трейдов:
258 (84.59%)
Убыточных трейдов:
47 (15.41%)
Лучший трейд:
52.27 USD
Худший трейд:
-259.71 USD
Общая прибыль:
4 856.01 USD (88 344 pips)
Общий убыток:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (578.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
578.79 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
14.55%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
278 (91.15%)
Коротких трейдов:
27 (8.85%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
18.82 USD
Средний убыток:
-107.44 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-422.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-422.81 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.08%
Годовой прогноз:
-73.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
521.82 USD
Максимальная:
925.50 USD (27.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.19% (925.47 USD)
По эквити:
7.38% (232.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 305
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -194
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.27 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +578.79 USD
Макс. убыток в серии: -422.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

