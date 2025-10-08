- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
305
Negociações com lucro:
258 (84.59%)
Negociações com perda:
47 (15.41%)
Melhor negociação:
52.27 USD
Pior negociação:
-259.71 USD
Lucro bruto:
4 856.01 USD (88 344 pips)
Perda bruta:
-5 049.65 USD (90 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (578.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
578.79 USD (45)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
14.55%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
278 (91.15%)
Negociações curtas:
27 (8.85%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.63 USD
Lucro médio:
18.82 USD
Perda média:
-107.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-422.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-422.81 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.08%
Previsão anual:
-73.79%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
521.82 USD
Máximo:
925.50 USD (27.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.19% (925.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.38% (232.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|-194
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
