SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nobu Darwinx
Hyu Nobu

Nobu Darwinx

Hyu Nobu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
4 709.44 USD
En kötü işlem:
-1 315.49 USD
Brüt kâr:
5 780.20 USD (11 796 pips)
Brüt zarar:
-2 960.18 USD (8 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5 776.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 776.69 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
256.37 USD
Ortalama kâr:
1 926.73 USD
Ortalama zarar:
-370.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 914.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 914.09 USD (7)
Aylık büyüme:
2.82%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 956.67 USD
Maksimum:
2 956.67 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 709.44 USD
En kötü işlem: -1 315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 776.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 914.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.01 × 112
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
Weltrade-Real
6.22 × 291
FPMarkets-Live
6.54 × 37
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD


İnceleme yok
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol