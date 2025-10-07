- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
4 709.44 USD
En kötü işlem:
-1 315.49 USD
Brüt kâr:
5 780.20 USD (11 796 pips)
Brüt zarar:
-2 960.18 USD (8 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5 776.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 776.69 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
256.37 USD
Ortalama kâr:
1 926.73 USD
Ortalama zarar:
-370.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 914.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 914.09 USD (7)
Aylık büyüme:
2.82%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 956.67 USD
Maksimum:
2 956.67 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 709.44 USD
En kötü işlem: -1 315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 776.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 914.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 112
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.22 × 291
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
No Martingale, No grade , No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
İnceleme yok