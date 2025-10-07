- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
32 (39.02%)
亏损交易:
50 (60.98%)
最好交易:
5 754.93 USD
最差交易:
-1 432.92 USD
毛利:
47 139.15 USD (162 144 pips)
毛利亏损:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
最大连续赢利:
7 (15 514.37 USD)
最大连续盈利:
15 514.37 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
37.08%
最大入金加载:
23.03%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.44
长期交易:
65 (79.27%)
短期交易:
17 (20.73%)
利润因子:
1.59
预期回报:
212.48 USD
平均利润:
1 473.10 USD
平均损失:
-594.32 USD
最大连续失误:
7 (-2 914.09 USD)
最大连续亏损:
-4 311.19 USD (4)
每月增长:
4.41%
年度预测:
53.57%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
2 956.67 USD
最大值:
7 153.56 USD (6.21%)
相对跌幅:
结余:
6.18% (7 125.36 USD)
净值:
1.54% (1 560.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 754.93 USD
最差交易: -1 433 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +15 514.37 USD
最大连续亏损: -2 914.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
USD
6%
1:200