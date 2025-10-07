- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
32 (39.02%)
損失トレード:
50 (60.98%)
ベストトレード:
5 754.93 USD
最悪のトレード:
-1 432.92 USD
総利益:
47 139.15 USD (162 144 pips)
総損失:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
最大連続の勝ち:
7 (15 514.37 USD)
最大連続利益:
15 514.37 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
37.08%
最大入金額:
23.03%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
65 (79.27%)
短いトレード:
17 (20.73%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
212.48 USD
平均利益:
1 473.10 USD
平均損失:
-594.32 USD
最大連続の負け:
7 (-2 914.09 USD)
最大連続損失:
-4 311.19 USD (4)
月間成長:
4.41%
年間予想:
53.57%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 956.67 USD
最大の:
7 153.56 USD (6.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.18% (7 125.36 USD)
エクイティによる:
1.54% (1 560.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 754.93 USD
最悪のトレード: -1 433 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +15 514.37 USD
最大連続損失: -2 914.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
2 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
USD
6%
1:200