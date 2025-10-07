СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nobu Darwinx
Hyu Nobu

Nobu Darwinx

Hyu Nobu
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
32 (39.02%)
Убыточных трейдов:
50 (60.98%)
Лучший трейд:
5 754.93 USD
Худший трейд:
-1 432.92 USD
Общая прибыль:
47 139.15 USD (162 144 pips)
Общий убыток:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (15 514.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 514.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
37.08%
Макс. загрузка депозита:
23.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
65 (79.27%)
Коротких трейдов:
17 (20.73%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
212.48 USD
Средняя прибыль:
1 473.10 USD
Средний убыток:
-594.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 914.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 311.19 USD (4)
Прирост в месяц:
4.41%
Годовой прогноз:
53.57%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 956.67 USD
Максимальная:
7 153.56 USD (6.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (7 125.36 USD)
По эквити:
1.54% (1 560.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 754.93 USD
Худший трейд: -1 433 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15 514.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 914.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.34 × 928
еще 2...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

No Martingale,  No grid, No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD


Нет отзывов
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nobu Darwinx
35 USD в месяц
17%
0
0
USD
117K
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.