- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
32 (39.02%)
Убыточных трейдов:
50 (60.98%)
Лучший трейд:
5 754.93 USD
Худший трейд:
-1 432.92 USD
Общая прибыль:
47 139.15 USD (162 144 pips)
Общий убыток:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (15 514.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 514.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
37.08%
Макс. загрузка депозита:
23.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
65 (79.27%)
Коротких трейдов:
17 (20.73%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
212.48 USD
Средняя прибыль:
1 473.10 USD
Средний убыток:
-594.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 914.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 311.19 USD (4)
Прирост в месяц:
4.41%
Годовой прогноз:
53.57%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 956.67 USD
Максимальная:
7 153.56 USD (6.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (7 125.36 USD)
По эквити:
1.54% (1 560.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 754.93 USD
Худший трейд: -1 433 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15 514.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 914.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
USD
6%
1:200