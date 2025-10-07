- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
4 709.44 USD
Worst Trade:
-1 315.49 USD
Profitto lordo:
5 780.20 USD (11 796 pips)
Perdita lorda:
-2 960.18 USD (8 758 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5 776.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 776.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
256.37 USD
Profitto medio:
1 926.73 USD
Perdita media:
-370.02 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 914.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 914.09 USD (7)
Crescita mensile:
2.82%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 956.67 USD
Massimale:
2 956.67 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 709.44 USD
Worst Trade: -1 315 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 776.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2 914.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 112
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.22 × 291
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
No Martingale, No grade , No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
