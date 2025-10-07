SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nobu Darwinx
Hyu Nobu

Nobu Darwinx

Hyu Nobu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
4 709.44 USD
Worst Trade:
-1 315.49 USD
Profitto lordo:
5 780.20 USD (11 796 pips)
Perdita lorda:
-2 960.18 USD (8 758 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5 776.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 776.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
256.37 USD
Profitto medio:
1 926.73 USD
Perdita media:
-370.02 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 914.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 914.09 USD (7)
Crescita mensile:
2.82%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 956.67 USD
Massimale:
2 956.67 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 709.44 USD
Worst Trade: -1 315 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 776.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2 914.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.01 × 112
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
Weltrade-Real
6.22 × 291
FPMarkets-Live
6.54 × 37
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD


Non ci sono recensioni
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati