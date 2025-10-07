- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
32 (39.02%)
Verlusttrades:
50 (60.98%)
Bester Trade:
5 754.93 USD
Schlechtester Trade:
-1 432.92 USD
Bruttoprofit:
47 139.15 USD (162 144 pips)
Bruttoverlust:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (15 514.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 514.37 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
37.08%
Max deposit load:
23.03%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
65 (79.27%)
Short-Positionen:
17 (20.73%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
212.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 473.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-594.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-2 914.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 311.19 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.41%
Jahresprognose:
53.57%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 956.67 USD
Maximaler:
7 153.56 USD (6.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.18% (7 125.36 USD)
Kapital:
1.54% (1 560.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 754.93 USD
Schlechtester Trade: -1 433 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15 514.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 914.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
noch 2 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
USD
6%
1:200