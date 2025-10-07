- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
32 (39.02%)
손실 거래:
50 (60.98%)
최고의 거래:
5 754.93 USD
최악의 거래:
-1 432.92 USD
총 수익:
47 139.15 USD (162 144 pips)
총 손실:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
연속 최대 이익:
7 (15 514.37 USD)
연속 최대 이익:
15 514.37 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
37.08%
최대 입금량:
23.03%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.44
롱(주식매수):
65 (79.27%)
숏(주식차입매도):
17 (20.73%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
212.48 USD
평균 이익:
1 473.10 USD
평균 손실:
-594.32 USD
연속 최대 손실:
7 (-2 914.09 USD)
연속 최대 손실:
-4 311.19 USD (4)
월별 성장률:
4.41%
연간 예측:
53.57%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 956.67 USD
최대한의:
7 153.56 USD (6.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.18% (7 125.36 USD)
자본금별:
1.54% (1 560.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 754.93 USD
최악의 거래: -1 433 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +15 514.37 USD
연속 최대 손실: -2 914.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
USD
6%
1:200