Negociações:
82
Negociações com lucro:
32 (39.02%)
Negociações com perda:
50 (60.98%)
Melhor negociação:
5 754.93 USD
Pior negociação:
-1 432.92 USD
Lucro bruto:
47 139.15 USD (162 144 pips)
Perda bruta:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (15 514.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 514.37 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
37.08%
Depósito máximo carregado:
23.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
65 (79.27%)
Negociações curtas:
17 (20.73%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
212.48 USD
Lucro médio:
1 473.10 USD
Perda média:
-594.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 914.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 311.19 USD (4)
Crescimento mensal:
4.41%
Previsão anual:
53.57%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 956.67 USD
Máximo:
7 153.56 USD (6.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (7 125.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (1 560.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 754.93 USD
Pior negociação: -1 433 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +15 514.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 914.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
2 mais ...
No Martingale, No grid, No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD
