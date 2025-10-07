SinaisSeções
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
32 (39.02%)
Negociações com perda:
50 (60.98%)
Melhor negociação:
5 754.93 USD
Pior negociação:
-1 432.92 USD
Lucro bruto:
47 139.15 USD (162 144 pips)
Perda bruta:
-29 716.13 USD (95 350 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (15 514.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 514.37 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
37.08%
Depósito máximo carregado:
23.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
65 (79.27%)
Negociações curtas:
17 (20.73%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
212.48 USD
Lucro médio:
1 473.10 USD
Perda média:
-594.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 914.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 311.19 USD (4)
Crescimento mensal:
4.41%
Previsão anual:
53.57%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 956.67 USD
Máximo:
7 153.56 USD (6.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (7 125.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (1 560.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 754.93 USD
Pior negociação: -1 433 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +15 514.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 914.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.34 × 928
No Martingale,  No grid, No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD


Sem comentários
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nobu Darwinx
35 USD por mês
17%
0
0
USD
117K
USD
14
91%
82
39%
37%
1.58
212.48
USD
6%
1:200
