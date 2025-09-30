- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
1.37 USD
En kötü işlem:
-0.67 USD
Brüt kâr:
5.31 USD (769 pips)
Brüt zarar:
-1.43 USD (156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.15%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.71
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.67 USD (1)
Aylık büyüme:
0.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.72 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (0.31 USD)
Varlığa göre:
4.11% (20.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|313
|USDCAD
|200
|AUDNZD
|100
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.37 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.33 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
Coinexx-Live
|0.73 × 205
|
FusionMarkets-Live
|0.78 × 9
|
LiteFinance-MT5
|1.38 × 8
|
Darwinex-Live
|1.91 × 195
|
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
|
RoboForex-ECN
|2.37 × 46
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 18
|
EightcapGlobal-Live
|3.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|4.69 × 58
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
FBS-Real
|5.43 × 28
|
OctaFX-Real
|5.57 × 54
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
1
100%
9
66%
100%
3.71
0.43
USD
USD
4%
1:500