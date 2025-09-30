- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
32 (62.74%)
亏损交易:
19 (37.25%)
最好交易:
9.92 USD
最差交易:
-5.38 USD
毛利:
50.60 USD (4 589 pips)
毛利亏损:
-29.22 USD (4 125 pips)
最大连续赢利:
7 (5.63 USD)
最大连续盈利:
9.92 USD (1)
夏普比率:
0.19
交易活动:
22.74%
最大入金加载:
4.15%
最近交易:
37 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.70
长期交易:
47 (92.16%)
短期交易:
4 (7.84%)
利润因子:
1.73
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-1.54 USD
最大连续失误:
2 (-5.78 USD)
最大连续亏损:
-5.78 USD (2)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
5.78 USD (1.11%)
相对跌幅:
结余:
1.11% (5.81 USD)
净值:
9.74% (50.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-352
|AUDCAD
|-683
|USDCAD
|796
|AUDUSD
|304
|NZDUSD
|299
|NZDCAD
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.92 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.63 USD
最大连续亏损: -5.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
AiQ SA
每月999 USD
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
8
100%
51
62%
23%
1.73
0.42
USD
USD
10%
1:500