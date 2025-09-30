- Wachstum
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
32 (62.74%)
Verlusttrades:
19 (37.25%)
Bester Trade:
9.92 USD
Schlechtester Trade:
-5.38 USD
Bruttoprofit:
50.60 USD (4 589 pips)
Bruttoverlust:
-29.22 USD (4 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (5.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.92 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
21.68%
Max deposit load:
4.15%
Letzter Trade:
41 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.70
Long-Positionen:
47 (92.16%)
Short-Positionen:
4 (7.84%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.78 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
5.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
5.78 USD (1.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.11% (5.81 USD)
Kapital:
9.74% (50.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-352
|AUDCAD
|-683
|USDCAD
|796
|AUDUSD
|304
|NZDUSD
|299
|NZDCAD
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Bester Trade: +9.92 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
