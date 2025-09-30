- Incremento
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
32 (62.74%)
Transacciones Irrentables:
19 (37.25%)
Mejor transacción:
9.92 USD
Peor transacción:
-5.38 USD
Beneficio Bruto:
50.60 USD (4 589 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.22 USD (4 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (5.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.92 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
22.74%
Carga máxima del depósito:
4.15%
Último trade:
38 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
47 (92.16%)
Transacciones Cortas:
4 (7.84%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-1.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.78 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
5.78 USD (1.11%)
Reducción relativa:
De balance:
1.11% (5.81 USD)
De fondos:
9.74% (50.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-352
|AUDCAD
|-683
|USDCAD
|796
|AUDUSD
|304
|NZDUSD
|299
|NZDCAD
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Mejor transacción: +9.92 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
