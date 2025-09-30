- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
1.37 USD
Worst Trade:
-0.67 USD
Profitto lordo:
5.31 USD (769 pips)
Perdita lorda:
-1.43 USD (156 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.15%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.67 USD (1)
Crescita mensile:
0.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.72 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (0.31 USD)
Per equità:
4.11% (20.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|313
|USDCAD
|200
|AUDNZD
|100
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.37 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.96 USD
Massima perdita consecutiva: -0.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.33 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
Coinexx-Live
|0.73 × 205
|
FusionMarkets-Live
|0.78 × 9
|
LiteFinance-MT5
|1.38 × 8
|
Darwinex-Live
|1.91 × 195
|
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
|
RoboForex-ECN
|2.37 × 46
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 18
|
EightcapGlobal-Live
|3.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|4.69 × 58
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
FBS-Real
|5.43 × 28
|
OctaFX-Real
|5.57 × 54
AiQ SA
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
1
100%
9
66%
100%
3.71
0.43
USD
USD
4%
1:500