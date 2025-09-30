- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
32 (62.74%)
Убыточных трейдов:
19 (37.25%)
Лучший трейд:
9.92 USD
Худший трейд:
-5.38 USD
Общая прибыль:
50.60 USD (4 589 pips)
Общий убыток:
-29.22 USD (4 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.92 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
21.68%
Макс. загрузка депозита:
4.15%
Последний трейд:
41 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
47 (92.16%)
Коротких трейдов:
4 (7.84%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.78 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
5.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
5.78 USD (1.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.11% (5.81 USD)
По эквити:
9.74% (50.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-352
|AUDCAD
|-683
|USDCAD
|796
|AUDUSD
|304
|NZDUSD
|299
|NZDCAD
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.92 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.63 USD
Макс. убыток в серии: -5.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
AiQ SA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
8
100%
51
62%
22%
1.73
0.42
USD
USD
10%
1:500