Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.33 × 3 Hankotrade-Live 0.65 × 17 Coinexx-Live 0.73 × 205 FusionMarkets-Live 0.78 × 9 LiteFinance-MT5 1.38 × 8 Darwinex-Live 1.91 × 195 ICMarkets-MT5 2.30 × 10 RoboForex-ECN 2.37 × 46 BlackBullMarkets-Live 2.50 × 18 EightcapGlobal-Live 3.50 × 2 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 4.69 × 58 Alpari-MT5 5.21 × 24 FBS-Real 5.43 × 28 OctaFX-Real 5.57 × 54