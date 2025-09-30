- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
32 (62.74%)
손실 거래:
19 (37.25%)
최고의 거래:
9.92 USD
최악의 거래:
-5.38 USD
총 수익:
50.60 USD (4 589 pips)
총 손실:
-29.22 USD (4 125 pips)
연속 최대 이익:
7 (5.63 USD)
연속 최대 이익:
9.92 USD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
18.83%
최대 입금량:
4.15%
최근 거래:
52 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
47 (92.16%)
숏(주식차입매도):
4 (7.84%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
1.58 USD
평균 손실:
-1.54 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.78 USD)
연속 최대 손실:
-5.78 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
5.78 USD (1.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
9.74% (50.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-352
|AUDCAD
|-683
|USDCAD
|796
|AUDUSD
|304
|NZDUSD
|299
|NZDCAD
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.92 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.63 USD
연속 최대 손실: -5.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
AiQ SA
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
8
100%
51
62%
19%
1.73
0.42
USD
USD
10%
1:500