Pan Pan Xiao

Top2

Pan Pan Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
En iyi işlem:
18.79 USD
En kötü işlem:
-6.99 USD
Brüt kâr:
107.05 USD (10 700 pips)
Brüt zarar:
-57.26 USD (5 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (35.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
22.32%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
20 (62.50%)
Satış işlemleri:
12 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
8.92 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-16.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.53 USD (3)
Aylık büyüme:
34.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.50 USD
Maksimum:
16.53 USD (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (16.50 USD)
Varlığa göre:
0.91% (2.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.79 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
