Pan Pan Xiao

Top2

Pan Pan Xiao
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 102%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
57 (34.54%)
Убыточных трейдов:
108 (65.45%)
Лучший трейд:
109.94 USD
Худший трейд:
-17.43 USD
Общая прибыль:
854.23 USD (85 757 pips)
Общий убыток:
-650.87 USD (64 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (170.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
14.96%
Макс. загрузка депозита:
7.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
117 (70.91%)
Коротких трейдов:
48 (29.09%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
14.99 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-36.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.17 USD (8)
Прирост в месяц:
7.08%
Годовой прогноз:
85.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.50 USD
Максимальная:
153.67 USD (34.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.36% (153.60 USD)
По эквити:
5.72% (14.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 203
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.94 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +170.35 USD
Макс. убыток в серии: -36.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.