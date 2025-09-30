- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
12 (37.50%)
Loss Trade:
20 (62.50%)
Best Trade:
18.79 USD
Worst Trade:
-6.99 USD
Profitto lordo:
107.05 USD (10 700 pips)
Perdita lorda:
-57.26 USD (5 721 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (35.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
22.32%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
20 (62.50%)
Short Trade:
12 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
8.92 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-16.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.53 USD (3)
Crescita mensile:
34.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.50 USD
Massimale:
16.53 USD (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (16.50 USD)
Per equità:
0.91% (2.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.79 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.97 USD
Massima perdita consecutiva: -16.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
250
USD
USD
14
100%
32
37%
22%
1.86
1.56
USD
USD
8%
1:400