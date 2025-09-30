SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Top2
Pan Pan Xiao

Top2

Pan Pan Xiao
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 95%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
58 (34.11%)
Negociações com perda:
112 (65.88%)
Melhor negociação:
109.94 USD
Pior negociação:
-17.43 USD
Lucro bruto:
860.51 USD (86 384 pips)
Perda bruta:
-670.14 USD (66 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (170.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
14.96%
Depósito máximo carregado:
7.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
122 (71.76%)
Negociações curtas:
48 (28.24%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
14.84 USD
Perda média:
-5.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-36.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.17 USD (8)
Crescimento mensal:
6.55%
Previsão anual:
79.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.50 USD
Máximo:
153.67 USD (34.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.36% (153.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.72% (14.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.94 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +170.35 USD
Máxima perda consecutiva: -36.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Top2
30 USD por mês
95%
0
0
USD
390
USD
26
100%
170
34%
15%
1.28
1.12
USD
34%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.