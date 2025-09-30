- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
58 (34.11%)
Negociações com perda:
112 (65.88%)
Melhor negociação:
109.94 USD
Pior negociação:
-17.43 USD
Lucro bruto:
860.51 USD (86 384 pips)
Perda bruta:
-670.14 USD (66 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (170.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
14.96%
Depósito máximo carregado:
7.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
122 (71.76%)
Negociações curtas:
48 (28.24%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
14.84 USD
Perda média:
-5.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-36.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.17 USD (8)
Crescimento mensal:
6.55%
Previsão anual:
79.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.50 USD
Máximo:
153.67 USD (34.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.36% (153.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.72% (14.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.94 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +170.35 USD
Máxima perda consecutiva: -36.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
95%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
26
100%
170
34%
15%
1.28
1.12
USD
USD
34%
1:400