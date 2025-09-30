SignaleKategorien
Pan Pan Xiao

Top2

Pan Pan Xiao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 89%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
172
Gewinntrades:
58 (33.72%)
Verlusttrades:
114 (66.28%)
Bester Trade:
109.94 USD
Schlechtester Trade:
-17.43 USD
Bruttoprofit:
860.51 USD (86 384 pips)
Bruttoverlust:
-682.45 USD (68 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (170.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
170.35 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
14.96%
Max deposit load:
7.67%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
123 (71.51%)
Short-Positionen:
49 (28.49%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-36.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.17 USD (8)
Wachstum pro Monat :
13.27%
Jahresprognose:
161.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.50 USD
Maximaler:
153.67 USD (34.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.36% (153.60 USD)
Kapital:
5.72% (14.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 178
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +109.94 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +170.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Top2
30 USD pro Monat
89%
0
0
USD
367
USD
26
99%
172
33%
15%
1.26
1.04
USD
34%
1:400
