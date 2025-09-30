- 자본
- 축소
트레이드:
192
이익 거래:
67 (34.89%)
손실 거래:
125 (65.10%)
최고의 거래:
109.94 USD
최악의 거래:
-17.43 USD
총 수익:
980.16 USD (98 162 pips)
총 손실:
-765.15 USD (76 279 pips)
연속 최대 이익:
5 (170.35 USD)
연속 최대 이익:
170.35 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
21.21%
최대 입금량:
9.66%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.40
롱(주식매수):
139 (72.40%)
숏(주식차입매도):
53 (27.60%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
14.63 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
11 (-36.06 USD)
연속 최대 손실:
-79.17 USD (8)
월별 성장률:
35.63%
연간 예측:
432.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.50 USD
최대한의:
153.67 USD (34.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.36% (153.60 USD)
자본금별:
5.72% (14.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|215
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
