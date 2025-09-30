- 成长
交易:
165
盈利交易:
57 (34.54%)
亏损交易:
108 (65.45%)
最好交易:
109.94 USD
最差交易:
-17.43 USD
毛利:
854.23 USD (85 757 pips)
毛利亏损:
-650.87 USD (64 910 pips)
最大连续赢利:
5 (170.35 USD)
最大连续盈利:
170.35 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
14.96%
最大入金加载:
7.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.32
长期交易:
117 (70.91%)
短期交易:
48 (29.09%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
14.99 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
11 (-36.06 USD)
最大连续亏损:
-79.17 USD (8)
每月增长:
7.08%
年度预测:
85.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.50 USD
最大值:
153.67 USD (34.37%)
相对跌幅:
结余:
34.36% (153.60 USD)
净值:
5.72% (14.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|203
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.94 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +170.35 USD
最大连续亏损: -36.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
