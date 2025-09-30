- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
58 (34.11%)
Transacciones Irrentables:
112 (65.88%)
Mejor transacción:
109.94 USD
Peor transacción:
-17.43 USD
Beneficio Bruto:
860.51 USD (86 384 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.14 USD (66 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (170.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
170.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
14.96%
Carga máxima del depósito:
7.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
122 (71.76%)
Transacciones Cortas:
48 (28.24%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.12 USD
Beneficio medio:
14.84 USD
Pérdidas medias:
-5.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-36.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.17 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.55%
Pronóstico anual:
79.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.50 USD
Máxima:
153.67 USD (34.37%)
Reducción relativa:
De balance:
34.36% (153.60 USD)
De fondos:
5.72% (14.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +109.94 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +170.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
95%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
26
100%
170
34%
15%
1.28
1.12
USD
USD
34%
1:400