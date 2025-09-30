SeñalesSecciones
Pan Pan Xiao

Top2

Pan Pan Xiao
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 95%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
58 (34.11%)
Transacciones Irrentables:
112 (65.88%)
Mejor transacción:
109.94 USD
Peor transacción:
-17.43 USD
Beneficio Bruto:
860.51 USD (86 384 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.14 USD (66 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (170.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
170.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
14.96%
Carga máxima del depósito:
7.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
122 (71.76%)
Transacciones Cortas:
48 (28.24%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.12 USD
Beneficio medio:
14.84 USD
Pérdidas medias:
-5.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-36.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.17 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.55%
Pronóstico anual:
79.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.50 USD
Máxima:
153.67 USD (34.37%)
Reducción relativa:
De balance:
34.36% (153.60 USD)
De fondos:
5.72% (14.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.94 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +170.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.4% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
