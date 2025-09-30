- 成長
トレード:
170
利益トレード:
58 (34.11%)
損失トレード:
112 (65.88%)
ベストトレード:
109.94 USD
最悪のトレード:
-17.43 USD
総利益:
860.51 USD (86 384 pips)
総損失:
-670.14 USD (66 835 pips)
最大連続の勝ち:
5 (170.35 USD)
最大連続利益:
170.35 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
14.96%
最大入金額:
7.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
122 (71.76%)
短いトレード:
48 (28.24%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
14.84 USD
平均損失:
-5.98 USD
最大連続の負け:
11 (-36.06 USD)
最大連続損失:
-79.17 USD (8)
月間成長:
6.55%
年間予想:
79.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.50 USD
最大の:
153.67 USD (34.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.36% (153.60 USD)
エクイティによる:
5.72% (14.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.94 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +170.35 USD
最大連続損失: -36.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
95%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
26
100%
170
34%
15%
1.28
1.12
USD
USD
34%
1:400