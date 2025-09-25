- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-41.28 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-255.46 USD (25 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-3.17
Alım-satım etkinliği:
31.21%
Maks. mevduat yükü:
4.21%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-25.55 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-25.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-255.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-255.46 USD (10)
Aylık büyüme:
-8.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
255.46 USD
Maksimum:
255.46 USD (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.52% (255.46 USD)
Varlığa göre:
3.19% (92.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -255.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
