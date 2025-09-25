- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
127 (47.56%)
損失トレード:
140 (52.43%)
ベストトレード:
50.27 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
5 220.48 USD (526 563 pips)
総損失:
-3 979.49 USD (393 940 pips)
最大連続の勝ち:
13 (598.33 USD)
最大連続利益:
598.33 USD (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
71.11%
最大入金額:
4.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
185 (69.29%)
短いトレード:
82 (30.71%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
4.65 USD
平均利益:
41.11 USD
平均損失:
-28.42 USD
最大連続の負け:
15 (-602.87 USD)
最大連続損失:
-602.87 USD (15)
月間成長:
-4.91%
年間予想:
-59.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
346.83 USD
最大の:
1 066.53 USD (21.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.38% (1 066.53 USD)
エクイティによる:
3.19% (92.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.27 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +598.33 USD
最大連続損失: -602.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
125 USD/月
41%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
13
0%
267
47%
71%
1.31
4.65
USD
USD
26%
1:50