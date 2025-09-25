シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Liberty
Fendy Wijaya Adinoto

Liberty

Fendy Wijaya Adinoto
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  125  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
127 (47.56%)
損失トレード:
140 (52.43%)
ベストトレード:
50.27 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
5 220.48 USD (526 563 pips)
総損失:
-3 979.49 USD (393 940 pips)
最大連続の勝ち:
13 (598.33 USD)
最大連続利益:
598.33 USD (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
71.11%
最大入金額:
4.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
185 (69.29%)
短いトレード:
82 (30.71%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
4.65 USD
平均利益:
41.11 USD
平均損失:
-28.42 USD
最大連続の負け:
15 (-602.87 USD)
最大連続損失:
-602.87 USD (15)
月間成長:
-4.91%
年間予想:
-59.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
346.83 USD
最大の:
1 066.53 USD (21.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.38% (1 066.53 USD)
エクイティによる:
3.19% (92.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.27 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +598.33 USD
最大連続損失: -602.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

September 25th, 2025


i just want to see my portfolio

レビューなし
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください