- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
125 (47.52%)
Убыточных трейдов:
138 (52.47%)
Лучший трейд:
50.27 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
5 122.88 USD (516 563 pips)
Общий убыток:
-3 939.09 USD (389 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (598.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
598.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
71.11%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
181 (68.82%)
Коротких трейдов:
82 (31.18%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
4.50 USD
Средняя прибыль:
40.98 USD
Средний убыток:
-28.54 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-602.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-602.87 USD (15)
Прирост в месяц:
-9.60%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
346.83 USD
Максимальная:
1 066.53 USD (21.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.38% (1 066.53 USD)
По эквити:
3.19% (92.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|127K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +598.33 USD
Макс. убыток в серии: -602.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
125 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
13
0%
263
47%
71%
1.30
4.50
USD
USD
26%
1:50