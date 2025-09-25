СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Liberty
Fendy Wijaya Adinoto

Liberty

Fendy Wijaya Adinoto
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 125 USD в месяц
прирост с 2025 39%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
125 (47.52%)
Убыточных трейдов:
138 (52.47%)
Лучший трейд:
50.27 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
5 122.88 USD (516 563 pips)
Общий убыток:
-3 939.09 USD (389 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (598.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
598.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
71.11%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
181 (68.82%)
Коротких трейдов:
82 (31.18%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
4.50 USD
Средняя прибыль:
40.98 USD
Средний убыток:
-28.54 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-602.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-602.87 USD (15)
Прирост в месяц:
-9.60%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
346.83 USD
Максимальная:
1 066.53 USD (21.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.38% (1 066.53 USD)
По эквити:
3.19% (92.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 127K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +598.33 USD
Макс. убыток в серии: -602.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
September 25th, 2025


i just want to see my portfolio

Нет отзывов
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Liberty
125 USD в месяц
39%
0
0
USD
3.2K
USD
13
0%
263
47%
71%
1.30
4.50
USD
26%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.