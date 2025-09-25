SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Liberty
Fendy Wijaya Adinoto

Liberty

Fendy Wijaya Adinoto
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 125 USD al mes
incremento desde 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
267
Transacciones Rentables:
127 (47.56%)
Transacciones Irrentables:
140 (52.43%)
Mejor transacción:
50.27 USD
Peor transacción:
-51.28 USD
Beneficio Bruto:
5 220.48 USD (526 563 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 979.49 USD (393 940 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (598.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
598.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
71.11%
Carga máxima del depósito:
4.89%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
185 (69.29%)
Transacciones Cortas:
82 (30.71%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
4.65 USD
Beneficio medio:
41.11 USD
Pérdidas medias:
-28.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-602.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-602.87 USD (15)
Crecimiento al mes:
-4.91%
Pronóstico anual:
-59.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
346.83 USD
Máxima:
1 066.53 USD (21.35%)
Reducción relativa:
De balance:
26.38% (1 066.53 USD)
De fondos:
3.19% (92.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 133K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.27 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +598.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -602.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
September 25th, 2025


i just want to see my portfolio

2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Liberty
125 USD al mes
41%
0
0
USD
3.3K
USD
13
0%
267
47%
71%
1.31
4.65
USD
26%
1:50
