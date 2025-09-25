SignaleKategorien
Fendy Wijaya Adinoto

Liberty

Fendy Wijaya Adinoto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 125 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
128 (47.40%)
Verlusttrades:
142 (52.59%)
Bester Trade:
50.27 USD
Schlechtester Trade:
-51.28 USD
Bruttoprofit:
5 260.71 USD (530 606 pips)
Bruttoverlust:
-4 040.39 USD (399 940 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (598.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
598.33 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
71.11%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.14
Long-Positionen:
187 (69.26%)
Short-Positionen:
83 (30.74%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
4.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-602.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-602.87 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-8.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
346.83 USD
Maximaler:
1 066.53 USD (21.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.38% (1 066.53 USD)
Kapital:
3.19% (92.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 131K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.27 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +598.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -602.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
September 25th, 2025


i just want to see my portfolio

Keine Bewertungen
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.