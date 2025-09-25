- Wachstum
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
128 (47.40%)
Verlusttrades:
142 (52.59%)
Bester Trade:
50.27 USD
Schlechtester Trade:
-51.28 USD
Bruttoprofit:
5 260.71 USD (530 606 pips)
Bruttoverlust:
-4 040.39 USD (399 940 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (598.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
598.33 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
71.11%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.14
Long-Positionen:
187 (69.26%)
Short-Positionen:
83 (30.74%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
4.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-602.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-602.87 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-8.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
346.83 USD
Maximaler:
1 066.53 USD (21.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.38% (1 066.53 USD)
Kapital:
3.19% (92.91 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +50.27 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +598.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -602.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
Keine Bewertungen
