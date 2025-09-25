SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Liberty
Fendy Wijaya Adinoto

Liberty

Fendy Wijaya Adinoto
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 125 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
127 (47.56%)
Negociações com perda:
140 (52.43%)
Melhor negociação:
50.27 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
5 220.48 USD (526 563 pips)
Perda bruta:
-3 979.49 USD (393 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (598.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
598.33 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
71.11%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
185 (69.29%)
Negociações curtas:
82 (30.71%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
4.65 USD
Lucro médio:
41.11 USD
Perda média:
-28.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-602.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-602.87 USD (15)
Crescimento mensal:
-4.91%
Previsão anual:
-59.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
346.83 USD
Máximo:
1 066.53 USD (21.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.38% (1 066.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (92.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.27 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +598.33 USD
Máxima perda consecutiva: -602.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
September 25th, 2025


i just want to see my portfolio

2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Liberty
125 USD por mês
41%
0
0
USD
3.3K
USD
13
0%
267
47%
71%
1.31
4.65
USD
26%
1:50
Copiar

