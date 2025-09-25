- Crescimento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
127 (47.56%)
Negociações com perda:
140 (52.43%)
Melhor negociação:
50.27 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
5 220.48 USD (526 563 pips)
Perda bruta:
-3 979.49 USD (393 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (598.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
598.33 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
71.11%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
185 (69.29%)
Negociações curtas:
82 (30.71%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
4.65 USD
Lucro médio:
41.11 USD
Perda média:
-28.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-602.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-602.87 USD (15)
Crescimento mensal:
-4.91%
Previsão anual:
-59.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
346.83 USD
Máximo:
1 066.53 USD (21.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.38% (1 066.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (92.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|133K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.27 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +598.33 USD
Máxima perda consecutiva: -602.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
Sem comentários
