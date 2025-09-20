SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF1
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF1

Wei Xin Fu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 455%
Exness-MT5Real31
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
69 (80.23%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (19.77%)
En iyi işlem:
26.58 USD
En kötü işlem:
-31.52 USD
Brüt kâr:
698.97 USD (698 971 pips)
Brüt zarar:
-243.68 USD (243 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (357.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.70 USD (27)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
26.50%
Maks. mevduat yükü:
22.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.63
Alış işlemleri:
57 (66.28%)
Satış işlemleri:
29 (33.72%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
10.13 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-59.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.67 USD (3)
Aylık büyüme:
233.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.67 USD (10.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.89% (33.15 USD)
Varlığa göre:
8.04% (45.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 455
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 455K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.58 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +357.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
