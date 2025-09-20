- 成长
交易:
278
盈利交易:
193 (69.42%)
亏损交易:
85 (30.58%)
最好交易:
107.98 USD
最差交易:
-114.02 USD
毛利:
3 088.67 USD (2 414 122 pips)
毛利亏损:
-2 261.99 USD (1 420 842 pips)
最大连续赢利:
27 (357.70 USD)
最大连续盈利:
476.96 USD (20)
夏普比率:
0.23
交易活动:
27.67%
最大入金加载:
28.75%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.48
长期交易:
178 (64.03%)
短期交易:
100 (35.97%)
利润因子:
1.37
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
16.00 USD
平均损失:
-26.61 USD
最大连续失误:
5 (-140.38 USD)
最大连续亏损:
-184.49 USD (4)
每月增长:
-36.21%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
559.40 USD (38.20%)
相对跌幅:
结余:
38.20% (559.40 USD)
净值:
9.65% (55.50 USD)
交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|827
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|993K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.98 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +357.70 USD
最大连续亏损: -140.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
