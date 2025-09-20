SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF1
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF1

Wei Xin Fu
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
2 / 2.8K USD
crescimento desde 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
286
Negociações com lucro:
200 (69.93%)
Negociações com perda:
86 (30.07%)
Melhor negociação:
107.98 USD
Pior negociação:
-114.02 USD
Lucro bruto:
3 163.39 USD (2 465 238 pips)
Perda bruta:
-2 293.06 USD (1 451 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (357.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
476.96 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
27.67%
Depósito máximo carregado:
28.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
186 (65.03%)
Negociações curtas:
100 (34.97%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
3.04 USD
Lucro médio:
15.82 USD
Perda média:
-26.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-140.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.49 USD (4)
Crescimento mensal:
-31.10%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
559.40 USD (38.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.20% (559.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.65% (55.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 286
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 870
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +107.98 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +357.70 USD
Máxima perda consecutiva: -140.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
