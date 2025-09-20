- Crescimento
Negociações:
286
Negociações com lucro:
200 (69.93%)
Negociações com perda:
86 (30.07%)
Melhor negociação:
107.98 USD
Pior negociação:
-114.02 USD
Lucro bruto:
3 163.39 USD (2 465 238 pips)
Perda bruta:
-2 293.06 USD (1 451 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (357.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
476.96 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
27.67%
Depósito máximo carregado:
28.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
186 (65.03%)
Negociações curtas:
100 (34.97%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
3.04 USD
Lucro médio:
15.82 USD
Perda média:
-26.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-140.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.49 USD (4)
Crescimento mensal:
-31.10%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
559.40 USD (38.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.20% (559.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.65% (55.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|870
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +107.98 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +357.70 USD
Máxima perda consecutiva: -140.38 USD
