Wei Xin Fu

XAUUSDFFF1

Wei Xin Fu
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 455%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
69 (80.23%)
Loss Trade:
17 (19.77%)
Best Trade:
26.58 USD
Worst Trade:
-31.52 USD
Profitto lordo:
698.97 USD (698 971 pips)
Perdita lorda:
-243.68 USD (243 641 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (357.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.70 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
24.12%
Massimo carico di deposito:
22.54%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.63
Long Trade:
57 (66.28%)
Short Trade:
29 (33.72%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-59.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.67 USD (3)
Crescita mensile:
355.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.67 USD (10.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.89% (33.15 USD)
Per equità:
8.04% (45.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 455
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 455K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.58 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +357.70 USD
Massima perdita consecutiva: -59.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
