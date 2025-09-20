- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
286
利益トレード:
200 (69.93%)
損失トレード:
86 (30.07%)
ベストトレード:
107.98 USD
最悪のトレード:
-114.02 USD
総利益:
3 163.39 USD (2 465 238 pips)
総損失:
-2 293.06 USD (1 451 916 pips)
最大連続の勝ち:
27 (357.70 USD)
最大連続利益:
476.96 USD (20)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
27.67%
最大入金額:
28.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
186 (65.03%)
短いトレード:
100 (34.97%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
3.04 USD
平均利益:
15.82 USD
平均損失:
-26.66 USD
最大連続の負け:
5 (-140.38 USD)
最大連続損失:
-184.49 USD (4)
月間成長:
-31.10%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
559.40 USD (38.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.20% (559.40 USD)
エクイティによる:
9.65% (55.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|870
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +107.98 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +357.70 USD
最大連続損失: -140.38 USD
