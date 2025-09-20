СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF1
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF1

Wei Xin Fu
0 отзывов
Надежность
19 недель
2 / 2.8K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 55%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
193 (69.67%)
Убыточных трейдов:
84 (30.32%)
Лучший трейд:
107.98 USD
Худший трейд:
-114.02 USD
Общая прибыль:
3 088.67 USD (2 414 122 pips)
Общий убыток:
-2 222.90 USD (1 401 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (357.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
476.96 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
26.51%
Макс. загрузка депозита:
28.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
178 (64.26%)
Коротких трейдов:
99 (35.74%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
16.00 USD
Средний убыток:
-26.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-140.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-32.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
559.40 USD (38.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.20% (559.40 USD)
По эквити:
9.65% (55.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 866
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.98 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +357.70 USD
Макс. убыток в серии: -140.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
