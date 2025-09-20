- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
193 (69.67%)
Убыточных трейдов:
84 (30.32%)
Лучший трейд:
107.98 USD
Худший трейд:
-114.02 USD
Общая прибыль:
3 088.67 USD (2 414 122 pips)
Общий убыток:
-2 222.90 USD (1 401 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (357.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
476.96 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
26.51%
Макс. загрузка депозита:
28.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
178 (64.26%)
Коротких трейдов:
99 (35.74%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
16.00 USD
Средний убыток:
-26.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-140.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-32.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
559.40 USD (38.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.20% (559.40 USD)
По эквити:
9.65% (55.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|866
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
