Wei Xin Fu

XAUUSDFFF1

Wei Xin Fu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
2 / 2.8K USD
Wachstum seit 2025 59%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
201 (70.03%)
Verlusttrades:
86 (29.97%)
Bester Trade:
107.98 USD
Schlechtester Trade:
-114.02 USD
Bruttoprofit:
3 182.90 USD (2 484 745 pips)
Bruttoverlust:
-2 293.06 USD (1 451 916 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (357.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
476.96 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
27.67%
Max deposit load:
28.75%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
187 (65.16%)
Short-Positionen:
100 (34.84%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-140.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-184.49 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-29.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
559.40 USD (38.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.20% (559.40 USD)
Kapital:
9.65% (55.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 287
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 890
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +107.98 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +357.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -140.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
